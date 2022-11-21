في أول زيارة خارجيه لهُ .. السوداني يصل إلى العاصمة الأردنية عمّان وفي استقباله العاهل الأردني

2022/11/21 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية.



وجرت مراسم استقبال رسمية من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين يرافقه نجله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد .

وكان في الاستقبال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، وعدد من المسؤولين.وجرت لرئيس مجلس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية.ويرافق السوداني وفد يضم وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور إحسان العوادي، ومحافظ الأنبار الدكتور علي الدليمي.

كما سيجري السوداني مع جلالة الملك مباحثات في وقت لاحق من هذا اليوم.

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