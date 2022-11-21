الرشيد والرافدين يطلقان وجبة جديدة من السلف

2022/11/21 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرفا الرافدين والرشيد، اليوم الاثنين، منح وجبة جديدة من السلف.

وذكر إعلام المصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المصرف أعلن منح وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين بعد استكمال انجاز معاملاتهم الذين قدموا عليها في وقت سابق من فروع المصرف".

فيما ذكر إعلام مصرف الرشيد، في بيان منفصل، أن "المصرف أعلن إطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (١٠) مليون دينار بالاضافة الى السلفة التكميلية البالغة (٥) مليون دينار وسلفة العقود (٥) مليون دينار".

وبين أن "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا من خلال تطيبق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

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