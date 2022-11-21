وزير العدل يوافق على تثبيت موظفي العقود في الوزارة

2022/11/21 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وافق وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، على تثبيت موظفي العقود في الوزارة.

وقال إعلام العدل في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير العدل خالد شواني وافق على تثبيت موظفي العقود في الوزارة على الملاك الدائم".

وأصدرت وزارة المالية، في وقت سابق، إعماماً إلى الوزارات كافة، يحمل توقيع طيف سامي، تطالب فيه بتزويد الوزارة بالسرعة الممكنة، بالمعلومات المطلوبة الخاصة بالمتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين، تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم.

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