2022/11/21 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، انعقاد جلسة نيابية مغلقة ليوم غد الثلاثاء لمناقشة موضوع "حفظ سيادة العراق".

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب حدد يوم غد موعداً لإنعقاد جلسة برلمانية مغلقة لمناقشة موضوع حفظ سيادة العراق".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان يعقد جلسة مغلقة غداً لمناقشة قضية "حفظ سيادة العراق" (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان يعقد جلسة مغلقة غداً لمناقشة قضية "حفظ سيادة العراق" (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).