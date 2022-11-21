وزير العدل يوافق على تثبيت موظفي العقود في الوزارة على الملاك

2022/11/21 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافق وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، على تثبيت موظفي العقود في الوزارة على الملاك الدائم.

وذكرت وزارة العدل في بيان مقتضب ، أن “وزير العدل خالد شواني وافق على تثبيت موظفي العقود في الوزارة على الملاك الدائم”.

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