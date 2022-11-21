الجرائم المعلوماتية والقصف المتكرر على كردستان.. كل شيء عن جلسة البرلمان لهذا اليوم

2022/11/21 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهى مجلس النواب بجلسته الثانية عشرة التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور 167 نائبا القراءة الاولى لثلاثة مشروعات قوانين ومناقشة مشروع قانون.

وفي مستهل الجلسة انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، للمساهمة في التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص ،لاسيما في المسائل المدنية والتجارية والمشاركة في اعداد الوثائق والاتفاقيات الجديدة وتطوير المعاهدات والحصول على المساعدة في المشورة الفنية والقانونية .واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (unido) والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية ، للنهوض بالتنمية الصناعية في البلدان النامية لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد للنهوض بالتنمية والتعاون في الميدان الصناعي على المستوى العالمي والاقليمي والوطني وعلى المستوى القطاعي .واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والثقافة والسياحة والاثار والاعلام وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والنقل والاتصالات لتوفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لجرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات.على صعيد متصل اكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب د.



شاخوان عبدالله مناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي .وركزت مداخلات النواب على ، أعداد المناهج التي تعتمد فيها النهج الوسطي و نبذ التعصب المذهبي والطائفي ، واعادة النظر في اسم الجامعة وعدد الاقسام في الجامعة ، بالاضافة الى تضمين الاسباب الموجبة تأريخ تأسيس الكلية لعراقتها .بعدها تلت النائبة فيان صبري بيانا بأسم الكتل الكوردستانية ، دانت فيه القصف الذي طال اقليم كوردستان من قبل دول الجوار داعية مجلس النواب لاتخاذ موقف تشريعي مناسب يمنع هذه الانتهاكات بالإضافة الى استضافة السلطة التنفيذية للاطلاع على اجراءاتها بشأن تلك الهجمات مطالبين الامم المتحدة الى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذه الاعتداءات .في غضون ذلك اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي عن قيام اللجنة وبناءا على ماتناقلته وسائل الاعلام بشأن حدوث انتهاكات لحقوق الانسان في مطار المثنى ، بزيارة مفاجئة لسجن مطار المثنى لم نسجل فيها اي سلوك غير طبيعي مع تسجيل بعض الملاحظات سيتم اعداد تقرير مفصل بشأن الزيارة تقدم الى مجلس النواب.من جانب اخر ناقش اعضاء المجلس عدد من المواضيع المهمة ، منها تحسين الواقع المعاشي للمتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب ، بالاضافة الى تحسين الواقع الخدمي في محافظتي بابل وذي قار وضرورة متابعة تنفيذ القوانين التي تلامس واقع المواطن اليومي، ومعالجة اوضاع ماتبقى من افراد الصحوات، بالاضافة الى اداء وعمل عدد من الدوائر الخدمية .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء

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