2022/11/21 | 16:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياضة اليوغا لتخفيف القلق والتوتر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uIe31xNJgoI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياضة اليوغا لتخفيف القلق والتوتر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياضة اليوغا لتخفيف القلق والتوتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).