هذا ما دار في اجتماع رئيس اتحاد الكرة العراقي ونظيره الكوستاريكي

2022/11/21 | 16:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعدم إقامةِ المُباراة بين المنتخبين.

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