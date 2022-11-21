صمت كامل.. لاعبو إيران يمتنعون عن ترديد النشيد الوطني في المونديال

2022/11/21 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتنع لاعبو منتخب إيران عن ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا، الاثنين، في إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم.

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