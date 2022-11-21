الموافقة على تثبيت عقود هذه الوزارة على الملاك الدائم

2022/11/21 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير العدل، خالد شواني، اليوم

الاثنين، على تثبيت موظفي الوزارة من

العقود على الملاك الدائم.

وذكر بيان مقتضب للوزارة، وتلقته وكالة

نون الخبرية، أن "وزير العدل خالد شواني

وافق على تثبيت موظفي العق

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