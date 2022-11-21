رئيس الجمهورية يؤكد على دعم القضاء وتعضيد التنسيق بين المؤسسات العليا

2022/11/21 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الاثنين، ضرورة بذل الجهود

من أجل دعم القضاء وتعضيد التعاون

والتنسيق بين المؤسسات العليا للدولة.

وقال مكتب رشيد في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن الأخي

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