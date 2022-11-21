البرلمان يرفع جلسته إلى الغد لمناقشة

2022/11/21 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب العراقي، اليوم

الاثنين، جلسته الاعتيادية الى يوم غد.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية،

ان "المجلس رفع جلسته الاعتيادية الى

يوم غد".

وبحسب وث

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