وزير التجارة:مفردات البطاقة التموينية مؤمنة ويؤكد المضي بتحسينها

2022/11/21 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، فعاليات معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية بمشاركة أكثر من 130 شركة محلية وعربية وعالمية متخصصة في مجال الإعمار والبناء والإنشاءات. وقال الغريري […]

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