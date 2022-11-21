الرافدين يُطلق وجبة جديدة من القروض

2022/11/21 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، منح وجبة جديدة من السلف. وذكر المصرف في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/انه”منح وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين”. وأضاف، أن”ذلك جاء بعد استكمال انجاز معاملاتهم […]

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