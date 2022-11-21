رئيس الجمهورية يشيد بعمل السلطة القضائية الاتحادية ويؤكد على دعم الحكومة

2022/11/21 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بعمل السلطة القضائية الاتحادية، فيما أكد على دعم الحكومة بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود الذي […]

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