كأس العالم.. لاعبو منتخب إيران يرفضون غناء النشيد الوطني.. ولافتات لدعم الاحتجاجات بالمدرجات

2022/11/21 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يردد لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني للبلاد قبيل مباراتهم مع المنتخب الإنجليزي، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم في قطر.

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