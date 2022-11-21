التربية توضح حقيقة وجود توجه لـ

2022/11/21 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - التربية: لا يوجد تكييف (تقليص) جديد للمناهجيتبع ...





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