الطيران العراقي يقصف أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة بكركوك

2022/11/21 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تمكن الطيران العراقي من قصف أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة بكركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بناء على تنسيق استخباري مشترك عالي المستوى بين وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الأبطال عدة ضربات جوية دقيقة وموجعة".

واضافت ان "الضربات استهدفت خلالها أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

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