شوط الـ59 دقيقة.. واقعة استثنائية بمبارة إنكلترا وإيران

2022/11/21 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الشوط الأول من مواجهة إنكلترا وإيران في المجموعة الثانية للمونديال القطري واقعة استثنائية بعدما احتسب حكم المباراة، ال ، 14 دقيقة وقتا بدل ضائع.

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