أسباب سقوط منتخب قطر في افتتاح كأس العالم

2022/11/21 | 17:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجدد خلالها أمل البقاء في البطولة الأعظم في كرة القدم.

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