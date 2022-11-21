ضربات جوية تستهدف أوكار للإرهابيين في كركوك

2022/11/21 | 17:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين 11/21/2022، استهداف أوكار للإرهابيين بضربات جوية...

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