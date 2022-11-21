إحباط محاولة تسليب عجلة وثلاثين ألف دولار في ميسان

2022/11/21 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تسليب عجلة ومبلغ مالي يقدر بثلاثين ألف دولار، في منطقة نهر العز.

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