ضربة جوية في كركوك توقع 6 قتلى من داعش

2022/11/21 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائد المقر المتقدم في كركوك، الفريق ركن علي الفريجي، اليوم الاثنين، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش، بضربة جوية في وادي الخاصة.

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