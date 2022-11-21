2022/11/21 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PnYuc_dzu8Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عملية عسكرية تركية وقصف إيراني.. ما سر الموقف العراقي "المتفرج" ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عملية عسكرية تركية وقصف إيراني.. ما سر الموقف العراقي "المتفرج" ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).