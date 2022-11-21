كشف أهداف زيارة طالباني الى بغداد

2022/11/21 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عن أهداف زيارة رئيس الاتحاد بافل طالباني الى العاصمة بغداد.وقال شيرزاد صمد في حديث صحفي اطلعت عليه “”تقدم” ان “زيارة طالباني الى بغداد لغرض المباركة لحكومة السوداني وبحث تنفيذ الاتفاقات السياسية فيما يخص اكمال الكابينة الوزارية وآلية تطبيق بعض البنود المتعلقة في المناطق المتنازع عليها وكركوك”.

وأضح ان “جميع هذه القضايا ستكون موضوع حوار بين طالباني والقوى السياسية في بغداد”.

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