بابل توقف تجريف عشرات الدوانم وتحويلها لسكنية في الكفل

2022/11/21 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية زراعــة بابل، الاثنين، عن إيقاف أعمال تجريف لبستان يضم عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية في ناحية الكفل جنوب مدينة الحلة، والتي كان أصحابها يرومون تحويلها إلى أراض سكنية.

وقال مدير زراعة بابل ثامر الخفاجي في حوار اطلعت عليه “تقدم” إن ” أصحاب أراض زراعية في ناحية الكفل حاولوا تجريف مساحات زراعية تضم عشرات الدونمات، بهدف تحويلها إلى قطع سكنية بحجة عدم الاستفادة منها زراعياً، مبيناً أن مديريته “وبعد تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين حول ذلك، استدعت قوة أمنية والتي صلت فوراً إلى المكان واعتقلت المزارعين الذين حاولوا تجريف الأرض”.

وأضاف الخفاجي، أن دائرته” أبلغت مديرية الناحية بكتاب رسمي أكدت فيه ضرورة تعاون مخاتير المناطق السكنية معها، والإبلاغ عن أي محاولة لتجريف الأراضي سواء المستصلحة منها أو المملوكة للمزارعين”، مبينا أن “غالبية عمليات التجريف تحصل فجراً أو عند منتصف الليل، ما دعا مديرية الزراعة للتعامل مع مخبرين للإبلاغ عن أيـة حالات تجريف قد تحصل مبكراً لاتخاذ الإجــراءات الضرورية بشأنها.

وتنص المادة 150 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983” ،يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة”، فيما نصت المادة الـ 17 من قانون حماية وتحسين البيئة على “حماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني ومنع أي نشاط من شأنه الإضرار بمساحة وتصاميم المدن والحزام الأخضر الذي يؤدي إلى التصحر وتشويه البيئة الطبيعية للمكان.

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