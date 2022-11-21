2022/11/21 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، أن الشرطة الاتحادية سيكون لها الدور الأساسي بإسناد الشرطة المحلية في الحفاظ على سلامة المواطنين.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري: الشرطة الاتحادية سيكون لها دور اساسي الحفاظ على سلامة المواطنين المركز الخبري الوطني.

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