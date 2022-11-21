مقارنة بين مدينة الصدر وقطر التي تساويها حجما بايرادات تبلغ 60 مليار دولار.. جهاد ابو احمد

2022/11/21 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تعلم

ان عدد المواطنين في دولة قطر يبلغ ٣٢٠ الف مواطن فقط والباقي اجانب

يعني اقل من ربع سكان مدينة الصدر

بينما ايرادات قطر من النفط والغاز لعام ٢٠٢٢ المتوقعة بحدود ٦٠ مليار دولار

٦٠ مليار دولار تصرفها على ٢٠ قطاع بالمدينة يعني كل قطاع حصته ٢.٥ مليار دولار سنويا

و عندما يستمر هذا الوضع ل ٥٠ سنة لا حروب ولا حصار و لا ارهاب و لا احتلال

لو تبني بيوت القطاع بطابوك ذهب هم الفلوس يصير بيها فائض.

جهاد ابو احمد

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