المخابرات يرد على حملات

2022/11/21 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد جهاز المخابرات الوطني، اليوم

الاثنين، على حملات إعلامية وصفها

بـ"المضللة" استهدفت قياداته وضباطه

ومنتسبيه.

وذكر بيان للجهاز، ورد لوكالة نون

الخبرية، أنه "يواجه حملات إعلامية

مضللة تقودها وسائل اعل

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