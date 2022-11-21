2022/11/21 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق المنتخب الإنجليزي هزيمة ساحقة

بنظيره الإيراني (6-2) في المباراة التي

جمعتهما اليوم الاثنين، في مستهل

مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم

لكرة القدم في قطر.

وسيطر منتخب "الأسود الثلاثة" على

مجر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انجلترا تقسو على ايران في مونديال قطر (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انجلترا تقسو على ايران في مونديال قطر (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).