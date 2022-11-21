نسخة اثرية

2022/11/21 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الموسوي

احب الاثار جدا، واتأمل في المواقع

الأثرية صورة متحركة لحياة مَن عاشوا

تلك الحقب الزمنية البعيدة، وكأنها قرى

خاوية قد بُعثت، بل وكأني ارجع عبر الة

الزمن لاعيش تلك الفترات من حيات

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