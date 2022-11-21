تعليق من المالية البرلمانية بشأن سلم الرواتب الجديد للموظفين

2022/11/21 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، على الحراك الهادف الى تشريع قانون جديد يخص سلم الرواتب موظفي الدولة العراقية.

وقال عضو اللجنة سجاد سالم، لـ (بغداد اليوم)، ان "تشريع قانون جديد يخص سلم الرواتب موظفي الدولة العراقية، من مهام وصلاحيات مجلس الوزراء (الجهة التنفيذية) ونحن لغاية الان لم يصل لنا أي شيء رسمي من الحكومة بهذا الخصوص".

وأضاف سالم ان "سلم الرواتب ليس له أي علاقة بقانون الموازنة العامة للدولة، فهذا القانون يختلف تماماً وهو يخص رواتب الموظفين بمختلف درجاتهم ومناصبهم الوظيفية، وفي حال وصوله الى البرلمان سنعمل على ان يكون القانون منصف لكافة الموظفين ويحقق العدالة".

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