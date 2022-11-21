الديمقراطي يكشف مستجدات الاتفاق مع الاتحاد الوطني بشأن وزارتي البيئة والإعمار

2022/11/21 | 18:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الوطني يرى أنَّ استحقاقه مقعدان وزاريَّان من أصل أربعة مقاعد.

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