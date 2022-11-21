شاهد بالفيديو.. الشريفي : تركيا و ايران تشكلان تحدي ينذر بمقدمات انهيار في العراق

2022/11/21 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y2KUIKSgoZ0

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