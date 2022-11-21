2022/11/21 | 18:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0JzwnzC215A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد زنكنة : قاآني دعا قادة المـ،ـليشيـ،ـات الى الضغط على كردستان من خلال استمرار القصف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد زنكنة : قاآني دعا قادة المـ،ـليشيـ،ـات الى الضغط على كردستان من خلال استمرار القصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).