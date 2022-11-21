المخابرات يرد على حملات

2022/11/21 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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رد جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاثنين، على حملات إعلامية وصفها بـ"المضللة" استهدفت قياداته وضباطه ومنتسبيه.

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