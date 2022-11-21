2022/11/21 | 19:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وغارات بطائرات مسيرة ضد مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان العراق، فيما قالت بغداد إن هذه الهجمات خرق لسيادتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تستهدف معارضين في كردستان العراق وبغداد تدين الهجمات وتعتبرها خرقا لسيادتها) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تستهدف معارضين في كردستان العراق وبغداد تدين الهجمات وتعتبرها خرقا لسيادتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).