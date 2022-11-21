العفو الدولية تدين

2022/11/21 | 19:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت منظمة العفو الدولية، الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمنعه قادة الفرق الأوروبية المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، من ارتداء شارات "حب واحد".

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