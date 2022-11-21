"التراجع الذيلي".. ما حقيقة مرض غانم المفتاح المتألق بافتتاح المونديال؟

2022/11/21 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت الشاب القطري، غانم المفتاح، الأنظار خلال افتتاح المونديال، باعتباره مثالا على تحدي الإعاقة، إذ يعاني من مرض نادر يؤثر على نمو الجزء السفلي من جسده

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