2022/11/21 | 19:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الاثنين 11/21/2022، مختبرات...

ظهرت المقالة وزير التعليم يزور جامعة الموصل ويوجه بتأهيل المختبرات وعقد الشراكات العلمية أولاً على المسلة.

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