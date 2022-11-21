2022/11/21 | 19:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: غرد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي..المسلة...

ظهرت المقالة الخزعلي: ضرورة تجهيز منظومة الدفاع الجوية لحماية الأجواء العراقية من الانتهاكات أولاً على المسلة.

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