العراق عن القصف الإيراني والتركي داخل أراضيه: خرق لسيادتنا

2022/11/21 | 19:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين،

رفض العراق القاطع للقصف الإيراني

بالطائرات المُسيرة والصواريخ على

إقليم كردستان شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "ترفضُ حكومةُ

جُمْ

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