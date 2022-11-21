2022/11/21 | 19:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني في

بغداد مارك برايسون ريتشاردسون ملف

مخيم الهول ومكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في بيان تلقته وكالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وبريطانيا يبحثان ملف مخيم الهول ومكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وبريطانيا يبحثان ملف مخيم الهول ومكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).