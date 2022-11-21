الموقف الوبائي في العراق: اكثر من 700 إصابة جديدة

2022/11/21 | 19:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،

الموقف الوبائي الاسبوعي لجائحة كورونا

في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انها "سجلت خلال الاسبوع

الماضي (14-20) تشرين الثاني 704 اصابة جد

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