‎الحشد الشعبي يدمر 20 مضافة و18 صاروخا في نينوى

2022/11/21 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من مشتركة من اللواء 44 وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ومفرزة من مديرية المتفجرات بالحشد الشعبي، الاثنين، 20 مضافة لفلول “داعش” الإرهابي و18 صاروخا نوع “كراد” في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى.جاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها القوة في جزيرة الحضر باسناد من فوج المهمات الخاصة واللواء 60 بالحشد الشعبي وقوة من الجيش […]

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