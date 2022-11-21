مشجعون إيرانيون في مدرجات كأس العالم لـ

2022/11/21 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث بعض المشجعين الإيرانين الذين تواجدوا في الدوحة قبل انطلاق المباراة بين إنجلترا وإيران حول الأوضاع التي يواجهها الشعب الإيراني، بسبب حملات القمع التي تشنها السلطات في طهران على المتظاهرين، وقال أحدهم إنه جاء "لدعم حرية الشعب الإيراني"، مضيفًا أن "الأمر لا يتعلق بفريق كرة القدم هذا العام، بل يتعلق بحرية إيران."

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