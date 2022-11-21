2022/11/21 | 19:43 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يشهد الإصلاح الشامل في نظام الهجرة إلى كندا Express Entry زيادة كبيرة في عدد دعوات التقديم ITAs التي تصدرها دائرة الهجرة الكندية.قد يؤدي ذلك إلى تفاقم تراكم طلبات التأشيرات قيد المعالجة والتي وصلت إلى رقم تاريخي يقدر بـ 2.2 مليون طلب من قبل IRCC اعتبارا من هذا الشهر، نظرا للتوسع والأولوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مع تفاقم طلبات الهجرة إلى كندا، هل ستغير الحكومة خطتها؟ شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع تفاقم طلبات الهجرة إلى كندا، هل ستغير الحكومة خطتها؟) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع تفاقم طلبات الهجرة إلى كندا، هل ستغير الحكومة خطتها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).