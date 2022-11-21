منتخبنا الشبابي يتغلب بسداسية على ألانيا سبور التركي

2022/11/21 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حققَ مُنتخبُ الشَباب، اليوم الاثنين، فوزًا كبيرًا قِوَامه ستة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ على نادي الانيا سبور فئة "19 عاماً" الذي ينشطُ في الدوري التركي المُمتاز للفئةِ المذكورة، والمُباراةُ هي الأولى ضمن معسكرِ منتخبنا الإعداديّ في مدينةِ أنطاليا التركيّة لنهائياتِ كأس آسيا للشَباب التي تستضيفها أوزبكستان آذار 2023.

منتخبنا نجحَ في الشوطِ الأول من الهيمنةِ الفنيّة والتهديفيّةِ على مُجرياته، حيث تمكنَ من تسجيل خمسةِ أهدافٍ مُتتاليةٍ بطرقِ لعبٍ جميلةٍ ومُختلفةٍ بين تمريراتٍ ونقلاتٍ مُتتاليةٍ ومهارةٍ فرديّةٍ جاءت في الدقائق 24 و26 و30 و38 و44 عن طريقِ عبود رباح "هدفين" وعلي صادق "هدفين " ومحمد جميل هدفٍ آخر.

وفي الشوطِ الثاني، زجَّ مدربُ منتخبنا "عماد محمد" بتشكيلةٍ ثانيةٍ مُختلفةٍ عن التي لعبت الشوطَ الأول من أجل منحِ جميع اللاعبين فرصةَ المُشاركةِ بالتساوي، وفي هذا الشوطِ كان الأداءُ مُتكافئاً نوعاً ما بين منتخبنا والنادي التركي، حيث نجحَ الأخيرُ في الدقيقة 74 من تسجيلِ هدفه الوحيد عن طريقِ النيجيري امنويل، بينما أضافَ منتخبنا الهدفَ السادس في الدقيقة 88 .

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