الكشف عن سبب اختار البرلمان مناقشة

2022/11/21 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الاثنين، عن سبب جعل مجلس النواب جلسته مغلقة ليوم غد الثلاثاء المخصصة لمناقشة "حفظ سيادة العراق".

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب قررت جعل جلسة مناقشة حفظ سيادة العراق مغلقة، كون الجلسة سيتم خلالها استضافة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وبعض المعلومات العسكرية يجب ان لا يتم كشفها امام وسائل الاعلام لسريتها ولهذا الجلسة ستكون سرية ومغلقة".

وأضاف أنه "بعد انتهاء مجلس النواب من جلسته السرية والمغلقة، سيكون للمجلس عدة قرارات وتوصيات برلمانية يرسلها الى الحكومة العراقية لغرض تطبيقها وفق الإمكانيات لها، فهناك عزم برلماني على وضع حد للانتهاكات على سيادة العراق من قبل تركيا وايران".

وقرر مجلس النواب العراقي، الاثنين، عقد جلسة مغلقة غدا الثلاثاء، لمناقشة "حفظ سيادة العراق".

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