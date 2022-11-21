2022/11/21 | 19:51 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير إسرائيلي يحذر من اقتراب إيران عبر قراصنة من السيطرة على الطائرات الإسرائيلية والأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/21 | 19:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير إسرائيلي يحذر من اقتراب إيران عبر قراصنة من السيطرة على الطائرات الإسرائيلية والأمريكية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير إسرائيلي يحذر من اقتراب إيران عبر قراصنة من السيطرة على الطائرات الإسرائيلية والأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).